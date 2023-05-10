Подмосковье 10 мая 2023, 10:44 Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 2 тысяч звонков за неделю Минтранс Подмосковья

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Горячая линия службы помощи при ДТП в Подмосковье приняла более двух тысяч обращений за неделю. Операторы оказали заявителям квалифицированную помощь. В региональном Минтрансе заявили, что 20% обратившихся помогли оформить европротоколы.

Служба помощи при ДТП оказывает как дистанционную помощь, так и очную. Участники аварий могут оформить дорожные происшествия без пострадавших в одном из 14 специальных центров Подмосковья.

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Водителям, попавшим в ДТП, советуют обращаться по номеру 112 или 8 (495) 734-78-81.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье сделают выделенки для автобусов на федеральных трассах. Пилотными дорогами станут М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-8 «Холмогоры».

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