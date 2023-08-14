Подмосковье 14 августа 2023, 17:14 Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 2 тысяч заявок за неделю Минтранс Подмосковья

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Участники более двух тысяч аварий обратились на горячую линию службы помощи при ДТП в Подмосковье за неделю. Из них 442 человека оформили европротоколы при помощи операторов.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, 718 человек получили помощь по оформлению аварий в центре помощи при ДТП.

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Служба работает в очном и дистанционно форматах. Получить консультацию по телефону можно в круглосуточном режиме, а лично можно обратиться в центры в 15 городских округах.

Водителем, попавшим в ДТП без пострадавших, рекомендуют обратиться по номеру 112 или 8 (800) 444-58-34 и действовать по инструкциям оператора горячей линии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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