Подмосковье 18 сентября 2023, 15:29 Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 2 тысяч заявок за неделю Минтранс Подмосковья

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На прошлой неделе Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области приняла 2552 тысячи обращений от участников аварий. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Из них 830 обращений получили помощь в офисе центра, еще 242 оформили аварии с помощью операторов горячей линии.

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Специалисты службы оказывают помощь очно — в офисах и дистанционно — по телефону 112 или 8 (800) 444-58-34. Сейчас 15 подразделений службы работают в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках, Мытищах, Подольске, Истре и других округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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