Подмосковье 28 августа 2023, 10:45 Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 2 тысяч заявок за неделю Центр безопасности дорожного движения Подмосковья

Читать 360tv в

За прошлую неделю на горячую линию Службы помощи при ДТП поступили обращения от участников 2237 аварий. Из них 482 человека оформили европротоколы после консультации операторов горячей линии.

Служба помощи при ДТП работает в двух форматах: круглосуточное консультирование по телефону и очное оформление аварий без пострадавших в 15 специальных центрах помощи. Они расположены в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Домодедове и Пушкино.

Реклама

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, рекомендуется звонить по номеру 112 или по телефону: 8 (800) 444-58-34. Представители Службы помощи при ДТП скоординируют дальнейшие действия.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360»