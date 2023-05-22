Подмосковье 22 мая 2023, 10:01 Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 2 тысяч обращений за неделю Минтранс Подмосковья

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На горячую линию Службы помощи при ДТП за неделю обратились участники больше 2,2 тысячи аварий. Консультанты помогли оформить европротоколы 496 подмосковным водителям.

В Минтрансе Подмосковья напомнили, что помощь участникам ДТП оказывается бесплатно. Сотрудники службы могут проконсультировать водителей дистанционно, а могут в очном формате, в специальных центрах. Сейчас в регионе работают 14 таких пунктов в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Домодедове.

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Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, можно обращаться за помощью по номеру 112 или 8 (495) 734-78-81. Операторы подскажут, как действовать дальше.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье сделают выделенки для автобусов на федеральных трассах. Пилотными дорогами станут М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-8 «Холмогоры».

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