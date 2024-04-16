Подмосковье 16 апреля 2024, 13:08 Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 2 тысяч обращений за неделю ЦБДД

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Подмосковная служба помощи для ДТП приняла более 2,3 тысячи обращений за неделю. При поддержке операторов 343 участника автомобильных аварий оформили европротоколы.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, свыше тысячи аварий оформили в Центрах помощи при ДТП. Еще 343 человека оформили европротоколы.

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Обратиться в Центр водители могут лично в 15 округах региона или по телефону.

«Рекомендуем водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора „горячей линии“ Службы помощи при ДТП», — добавили в ведомстве.

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