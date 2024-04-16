16 апреля 2024, 13:08
Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 2 тысяч обращений за неделю
Подмосковная служба помощи для ДТП приняла более 2,3 тысячи обращений за неделю. При поддержке операторов 343 участника автомобильных аварий оформили европротоколы.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, свыше тысячи аварий оформили в Центрах помощи при ДТП. Еще 343 человека оформили европротоколы.
Реклама
Обратиться в Центр водители могут лично в 15 округах региона или по телефону.
«Рекомендуем водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора „горячей линии“ Службы помощи при ДТП», — добавили в ведомстве.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ДТП
Водители
Реклама
Реклама