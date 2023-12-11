Подмосковье 11 декабря 2023, 15:55 Подмосковная служба помощи при ДТП приняла более 4 тысяч заявок за неделю ЦБДД

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Участники четырех тысяч автомобильных аварий обратились в Службу помощи при ДТП в Подмосковье за неделю. Из них 864 человека оформили европротоколы.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, свыше 1,5 тысячи обратившихся получили оформили аварию благодаря консультации в Центрах помощи при ДТП.

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Обратиться в Службу помощи при ДТП можно лично в 15 центрах или по телефону 8 (800) 444-58-34.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

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