Подмосковье 04 декабря 2023, 16:08 Подмосковная служба помощи при ДТП приняла более 3,6 тысячи звонков за неделю ЦБДД

Читать 360tv в

Участники 3639 аварий обратились за помощью в Центр безопасности дорожного движения Московской области за неделю. Из них 537 человек оформили «Европротоколы».

Если в ДТП нет пострадавших, водителям следует обратиться по номеру 112 или по телефону: 8 (800) 444-58-34. Операторы горячей линии скоординируют дальнейшие действия.

Реклама

Все усилия коммунальных, дорожных служб Подмосковья направили на уборку последствий от снегопадов. Работу выстроили по строгим алгоритмам, отметил губернатор Андрей Воробьев. Специалисты посменно дежурили все выходные и продолжают расчистку сейчас.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».