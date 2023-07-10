Подмосковье 10 июля 2023, 12:52 Подмосковная служба помощи при ДТП приняла более 30 тысяч заявок с апреля по июнь Минтранс Подмосковья

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Служба помощи при ДТП подмосковного центра безопасности дорожного движения обработала 30 201 заявку участников дорожных аварий без пострадавших за период с апреля по июнь, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Более 6,3 тысячи автомобилистов воспользовались помощью специалистов для оформления европротокола.

По словам главы ведомства Алексея Гержика, всего в регионе 15 стационарных центров помощи при ДТП.

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«Горячая линия и Центры помощи при ДТП стали частью созданного в регионе единого пространства помощи при дорожно-транспортных происшествиях, которые позволили сократить время нахождения на дороге попавших в аварию автомобилей, а также снизить риск возникновения повторного ДТП и среднее время затруднения движений на месте аварии», — отметил министр.

Специалисты оказывают содействие в двух форматах: консультации по телефону, осуществляемые в круглосуточном режиме, и очная поддержка в оформлении документов. Организации работают ежедневно с 08:00 до 20:00 в Красногорске, Королеве, Люберцах, Одинцове, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Раменском, Домодедове, Пушкино и Ленинском округе.

Водителям, которые попали в ДТП без пострадавших, необходимо убрать автомобиль с проезжей части, зафиксировать повреждения и обратиться по номеру горячей линии Центра помощи при авариях — 8-800-444-58-34. Также об инциденте можно сообщить в единую службу экстренных вызовов «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии 20 дорожных участков до конца года.

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