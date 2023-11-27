Подмосковье 27 ноября 2023, 17:27 Подмосковная служба помощи при ДТП приняла более 2,8 тысячи звонков в Подмосковье за неделю ЦБДД

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Горячая линия помощи пострадавшим в ДТП приняла более 2,8 тысячи звонков в Подмосковье за неделю. В региональном Минтрансе уточнили, что около тысячи обратившихся получили помощь по оформлению аварии в Центрах помощи при ДТП, а 577 человек оформили «Европротоколы».

На территории Московской области находится 15 Центров помощи при авариях — в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском округе, Раменском, Домодедове и Пушкино.

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Если в ДТП нет пострадавших, водителям следует обратиться по номеру 112 или по телефону: 8 (800) 444-58-34. Операторы горячей линии скоординируют дальнейшие действия.

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