03 апреля 2023, 11:09
Подмосковная служба помощи при ДТП приняла более 2,7 тысячи звонков за неделю
За неделю на горячую линию службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Подмосковья поступило свыше 2,7 тысячи звонков. В региональном Минтрансе отметили, что 565 человек воспользовались помощью для оформления ДТП по «Европротоколу».
Жителям Московской области напоминают, что при аварии или неисправности автомобиля, следует звонить по номеру «112». Если в происшествии участвовало не более двух транспортных средств и нет пострадавших, операторы службы помощи скоординируют действия и помогут оформить документы с соблюдением всех требований законодательства. Телефон горячей линии: 8 (800) 444-58-34.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами на дорогах, прежде чем проводить ямочный ремонт. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».
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ДТП
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