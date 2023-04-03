Подмосковье 03 апреля 2023, 11:09 Подмосковная служба помощи при ДТП приняла более 2,7 тысячи звонков за неделю

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За неделю на горячую линию службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Подмосковья поступило свыше 2,7 тысячи звонков. В региональном Минтрансе отметили, что 565 человек воспользовались помощью для оформления ДТП по «Европротоколу».

Жителям Московской области напоминают, что при аварии или неисправности автомобиля, следует звонить по номеру «112». Если в происшествии участвовало не более двух транспортных средств и нет пострадавших, операторы службы помощи скоординируют действия и помогут оформить документы с соблюдением всех требований законодательства. Телефон горячей линии: 8 (800) 444-58-34.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами на дорогах, прежде чем проводить ямочный ремонт. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».

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