Подмосковье 09 апреля 2024, 18:43 Подмосковная служба помощи при ДТП приняла более 2,5 тысячи звонков за неделю

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За неделю в Службу помощи при ДТП Московской области обратились участники более 2,5 тысячи аварий. В региональном Минтрансе уточнили, что 972 обратившихся получили помощь по оформлению аварии в Центрах помощи при ДТП, а 355 человека оформили европротоколы.

Обратиться в службу помощи при ДТП можно как лично, так и дистанционно. Центры работают в Красногорске, Королеве, Одинцове и еще 12 округах.

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Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, рекомендуют обратиться по номеру 112 или 8 (800) 444-58-34. Операторы скоординируют дальнейшие действия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

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