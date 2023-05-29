29 мая 2023, 10:35
Подмосковная служба помощи при ДТП приняла более 2,5 тысячи обращений за неделю
Минтранс Подмосковья сообщил, что за неделю услугами Службы помощи при ДТП воспользовались участники 2518 аварий. Из низ 540 оформили европротоколы.
Служба помощи при ДТП — это бесплатные консультации при авариях, в которых нет пострадавших. Операторы круглосуточно ответят на звонок и расскажут, как правильно действовать при возникновении ЧП. Можно получить и очную поддержку в специальных Центрах помощи. В Подмосковье 14 таких пунктов, они работают в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Домодедове.
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Если в пути случилось ДТП без пострадавших, обращаться нужно по номеру 112 или 8 (495) 734-78-81. Оператор подскажет, как действовать дальше.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье сделают выделенки для автобусов на федеральных трассах. Пилотными дорогами станут М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-8 «Холмогоры».
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