Подмосковье 29 мая 2023, 10:35 Подмосковная служба помощи при ДТП приняла более 2,5 тысячи обращений за неделю Минтранс Подмосковья

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Минтранс Подмосковья сообщил, что за неделю услугами Службы помощи при ДТП воспользовались участники 2518 аварий. Из низ 540 оформили европротоколы.

Служба помощи при ДТП — это бесплатные консультации при авариях, в которых нет пострадавших. Операторы круглосуточно ответят на звонок и расскажут, как правильно действовать при возникновении ЧП. Можно получить и очную поддержку в специальных Центрах помощи. В Подмосковье 14 таких пунктов, они работают в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Домодедове.

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Если в пути случилось ДТП без пострадавших, обращаться нужно по номеру 112 или 8 (495) 734-78-81. Оператор подскажет, как действовать дальше.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье сделают выделенки для автобусов на федеральных трассах. Пилотными дорогами станут М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-8 «Холмогоры».

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