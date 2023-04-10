Подмосковье 10 апреля 2023, 11:08 Подмосковная служба помощи при ДТП приняла более 2 тысяч звонков за неделю Минтранс Подмосковья

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За неделю Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Подмосковья приняла свыше 2,3 тысячи звонков. В региональном Минтрансе отметили, что 477 обратившихся воспользовались помощью для оформления ДТП.

В ведомстве подчеркнули, что подмосковная служба помогает участникам ДТП разобраться, как действовать при аварии и какие документы необходимо заполнить. Так, услуга позволили сократить время нахождения на дороге автомобилей, попавших в аварию.

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Жителям Подмосковья напоминают, если в ДТП участвовали не более двух транспортных средств и нет пострадавших, операторы горячей линии скоординируют действия и помогут при оформлении документов с соблюдением всех требований законодательства. Позвонить можно по номеру: 8 (800) 444-58-34.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог и дворов.

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