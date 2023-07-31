Подмосковье 31 июля 2023, 17:22 Подмосковная служба помощи при ДТП приняла более 2 тысяч заявок за неделю Союз безопасности дорожного движения (СБДД МО)

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Служба помощи при ДТП Подмосковья получила 2082 обращения от участников дорожных происшествий за неделю. Из них 704 позвонили на горячую линию для содействия в оформлении аварии.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, еще 198 человек оформили европротоколы при помощи консультаций работников службы.

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Ведомство работает в двух форматах: дистанционно по телефону и очно специальных центрах. Там можно получить помощь в оформлении дорожных происшествий без пострадавших. Всего в области работают 15 пунктов службы. Они находятся в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках и других округах.

Водителям, которые попали в ДТП без пострадавших, рекомендуют обратиться по номеру 112 или 8 (800) 444-58-34 и действовать по инструкциям оператора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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