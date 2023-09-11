Подмосковье 11 сентября 2023, 15:24 Подмосковная служба помощи при ДТП приняла более 2 тысяч заявок за неделю Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Горячая линия Службы помощи при ДТП Московской области приняла обращения от участников 2420 аварий за неделю. В Минтрансе Подмосковья отметили, что 789 из них получили помощь в стационарных центрах, а еще 412 человек оформили европротоколы с помощью консультации по телефону.

Помощь специалистов можно получить в офисах или круглосуточно по телефону. Для этого нужно обратиться по номеру 112 или 8 (800) 444-58-34 и действовать согласно инструкциям оператора горячей линии.

Реклама

Центры помощи открыты уже в 15 городах Подмосковья. Это Красногорск, Королев, Одинцово, Люберцы, Химки, Мытищи, Подольск, Истра, Сергиев Посад, Солнечногорск, Балашиха и другие.

Участники аварии могут оформить ДТП без присутствия сотрудников Госавтоинспекции. Сделать это можно с помощью европротокола. Это система упрощенного оформления аварий, которая позволяет сэкономить время и быстрее убрать пострадавшие транспортные средства с проезжей части.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».