07 августа 2023, 14:39
Подмосковная служба помощи в ДТП приняла свыше 2 тысяч заявок за неделю
За неделю на горячую линию Службы помощи при ДТП обратились участники 2365 аварий в Подмосковье. Из них 500 оформили европротоколы.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, Служба помощи при ДТП оказывает бесплатную поддержку во время дорожных происшествий. Воспользоваться ей можно дистанционно или очно в специальных центрах.
Реклама
Водители могут обратиться за помощью по номеру 112 или 8 (800) 444-58-34, после чего необходимо действовать по инструкциям оператора.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
ДТП
Дороги
Реклама
Реклама