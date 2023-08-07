Подмосковье 07 августа 2023, 14:39 Подмосковная служба помощи в ДТП приняла свыше 2 тысяч заявок за неделю Минтранс Подмосковья

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За неделю на горячую линию Службы помощи при ДТП обратились участники 2365 аварий в Подмосковье. Из них 500 оформили европротоколы.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, Служба помощи при ДТП оказывает бесплатную поддержку во время дорожных происшествий. Воспользоваться ей можно дистанционно или очно в специальных центрах.

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Водители могут обратиться за помощью по номеру 112 или 8 (800) 444-58-34, после чего необходимо действовать по инструкциям оператора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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