Подмосковье 13 июня 2023, 17:06 Подмосковная служба помощи при ДТП приняла более 2 тысяч обращений за неделю Минтранс Подмосковья

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За неделю на горячую линию службы помощи при ДТП в Подмосковье обратились участники почти 2,4 тысячи аварий. При этом около 500 заявителей оформили «Европротоколы» с помощью операторов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На прошлой неделе в Пушкино открыли еще один Центр помощи при ДТП — он стал пятнадцатым в Подмосковье. Обратиться в службу можно как лично, так и дистанционно.

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Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, рекомендуют звонить по номеру «112» или по телефону: 8 (495) 734-78-81. Операторы центра скоординируют дальнейшие действия.

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