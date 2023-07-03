Подмосковье 03 июля 2023, 14:50 Подмосковная служба помощи при ДТП приняла более 2 тысяч обращений за неделю Минтранс Подмосковья

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Более 2,1 тысячи попавших в аварию водителей воспользовались услугами подмосковной Службы помощи при ДТП за неделю. Из низ почти 500 человек оформили европротоколы.

По данным Минтранса Подмосковья, на горячую линию Службы помощи при ДТП обратились участники 2146 аварий. Из них 692 человека получили поддержку в офисах службы, еще 462 водителя оформили европротоколы с помощью консультации по телефону.

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Служба помощи при ДТП работает бесплатно. Водители, которые попали в аварию без пострадавших, могут получить консультации по телефону или в офисах, которых в Подмосковье уже 15. Обращаться можно по номеру 112 или 8 (495) 734-78-81.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил всех автоинспекторов с Днем ГИБДД. Он поблагодарил за эффективную службу и ответственную вовлеченность во все, что связано с безопасностью на дорогах.