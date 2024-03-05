Подмосковье 05 марта 2024, 14:33 Подмосковная служба помощи при ДТП приняла 2,4 тысячи обращений за неделю ЦБДД

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Участники более 2,4 тысячи автомобильных аварий обратились в службу помощи при ДТП в Подмосковье за неделю. Из них 444 человека оформили европротоколы.

За неделю около 1,2 тысячи обратившихся в службу получили помощь в оформлении аварии, еще 444 оформили европротоколы.

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В Минтрансе Подмосковья добавили, что обратиться в ведомство можно по телефону или лично в центрах, открытых в 15 округах региона.

Попавших в аварию водителей призывают обращаться за помощью по номеру 112 и действовать по инструкциям оператора.

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