Подмосковье 10 июля 2023, 16:20 Подмосковная служба помощи при ДТП приняла 2,2 тысячи обращений за неделю Союз безопасности дорожного движения (СБДД МО)

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Участники 2213 аварий обратились в подмосковный Центр помощи при ДТП за неделю. Как отметили в Минтрансе региона, 660 человек получили консультации в офисах, а 415 водителей оформили европротоколы по инструкции операторов горячей линии.

Служба помощи при ДТП бесплатно консультирует водителей, попавших в аварию без пострадавших. Горячая линия работает круглосуточно по номеру телефона 112 или 8 (495) 734-78-81. Кроме того, в Подмосковье открыто уже 15 офисов службы — они находятся в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках и других городах.

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Операторы помогут водителям правильно оформить европротокол и ответят на другие интересующие вопросы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии 20 дорожных участков до конца года.

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