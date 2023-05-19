Подмосковье 19 мая 2023, 10:21 Подмосковная служба пассажирской инспекции собрала гуманитарную помощь бойцам СВО Минтранс Подмосковья

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Административно-пассажирская инспекция Подмосковья организовала поддержку бойцам СВО. Для этого компания наладила взаимодействие с волонтерами.

Как рассказали в Минтрансе, за неделю работники учреждения собрали вещи из списка необходимого, первую партию помощи уже передали волонтерам.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о центре реабилитации бойцов СВО «Ясенки». Там появятся новое оснащение и бассейн.

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