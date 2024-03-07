Подмосковье 07 марта 2024, 13:04 Подмосковная служба лесных пожарных проверила готовность техники к сезону повышенных рисков пресс-служба Комитета лесного хозяйства МО

Читать 360tv в

Специалисты лесопожарных станций проверили состояние техники в рамках подготовки к пожароопасному сезону. Всего автопарк лесничеств Подмосковья насчитывает 331 единицу техники.

По словам заместителя председателя Правительства Московской области — министра сельского хозяйства и продовольствия, курирующего лесное хозяйство, Владислава Мурашова, к пожароопасному сезону готовы автоцистерны, гусеничные и колесные тракторы, бульдозеры, тралы и другая спецтехника.

Реклама

«На подмосковных лесопожарных станциях выполнены работы по расконсервации техники — автомобили сняты с подставок, с рабочих поверхностей удалены консервационные смазки, приведены в рабочее состояние автомобильные аккумуляторные батареи, двигатели заправлены топливом и охлаждающей жидкостью, проверено давление в шинах», — рассказал Мурашов.

Как сообщили в подмосковном Комлесхозе, открытие пожароопасного сезона в этом году прогнозируется уже с 1 апреля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».