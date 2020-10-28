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    28 октября 2020, 13:42

    Подмосковная скорая помощь получила еще 28 машин для выездов

    Анастасия Аброськина, Оксана Кононенко

    Еще 28 новых машин для экстренных выездов закупили областной станции скорой помощи в Подмосковье. Они оснащены техникой, необходимой на срочных осмотрах пациентов.
    Подмосковная скорая помощь получила еще 28 машин для выездов | Изображение 1

    При поддержке Минпромторга России автомобили поступили на 13 подстанций. Например, их уже получили в Сергиевом Посаде, Видном, Раменском, Люберцах и не только.

    Об этом сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. По ее словам, из-за пандемии значительно выросло количество вызовов врачей.

    На скорую помощь ложится колоссальная нагрузка. В день на Московскую областную станцию скорой помощи поступает около 10 тысяч вызовов

    Светлана Стригункова.

    Она сравнила показатели с августом, когда еще принимали по 6,5 тысячи звонков. За несколько месяцев их стало гораздо больше. И новые машины позволят врачам выезжать на места оперативнее.

    Подмосковная скорая помощь получила еще 28 машин для выездов | Изображение 2

    Это не первые машины скорой помощи, переданные Московской области от российского Минпромторга. Весной и летом купили 23 реанимобиля.

    Сейчас Московская областная станция скорой помощи — одна из крупнейших в России. Ежедневно по вызовам выезжают более 50 бригад.