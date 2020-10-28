Подмосковная скорая помощь получила еще 28 машин для выездов

Еще 28 новых машин для экстренных выездов закупили областной станции скорой помощи в Подмосковье. Они оснащены техникой, необходимой на срочных осмотрах пациентов.

При поддержке Минпромторга России автомобили поступили на 13 подстанций. Например, их уже получили в Сергиевом Посаде, Видном, Раменском, Люберцах и не только.

Об этом сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. По ее словам, из-за пандемии значительно выросло количество вызовов врачей.

На скорую помощь ложится колоссальная нагрузка. В день на Московскую областную станцию скорой помощи поступает около 10 тысяч вызовов Светлана Стригункова.

Она сравнила показатели с августом, когда еще принимали по 6,5 тысячи звонков. За несколько месяцев их стало гораздо больше. И новые машины позволят врачам выезжать на места оперативнее.

Это не первые машины скорой помощи, переданные Московской области от российского Минпромторга. Весной и летом купили 23 реанимобиля.

Сейчас Московская областная станция скорой помощи — одна из крупнейших в России. Ежедневно по вызовам выезжают более 50 бригад.