Подмосковная система оповещений об отключениях воды вошла в число лидеров премии «Народное признание»

На премию в рамках конкурса «ПРОФ IT.2020» выдвинули «Карту ресурсообеспечения МКД». Проголосовать за все представленные проекты могут жители из разных уголков страны. Но поддержать разрешается не более трех сервисов.

Задача конкурса — наградить успешные региональные проекты, которые помогают в разных сферах. Голосование закончится уже сегодня в 18:00. Жители выберут лучший сервис, разработанный органами власти. Победителей определят после подсчета голосов.

Сервис «Карта ресурсообеспечения МКД» отображает все жилые многоквартирные дома в Подмосковье. Он заработал с 26 мая по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Интерактивная карта показывает графики начала и окончания отопительного периода, а также даты отключений горячей или холодной воды. Все жители Подмосковья могут подписаться на онлайн-уведомления.

Они приходят за месяц, неделю, день до события на электронную почту или через Telegram-бот @otklyucheniya_mo_bot. А до конца года на онлайн-карте планируют начать отображать отключения по всем видам ресурсов.