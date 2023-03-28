Подмосковье 28 марта 2023, 11:07 Подмосковная Система-112 внедрит в работу нейросеть

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Система-112 Московской области внедрит в работу искусственный интеллект. Нейросеть будет помогать операторам обрабатывать запросы жителей. Нововведения заработают уже в этом году.

Нейросеть будет анализировать количество вызовов, местоположение заявителей, время обращений и другие параметры. Это позволит повысить качество обработки запросов. Кроме того, искусственный интеллект поможет выявлять ошибки операторов и предлагать пути их решения.

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Эксперты ожидают, что новая аналитическая подсистема поможет понять, откуда поступает больше всего запросов по конкретным вопросам. На основе этих данных будут сформированы предложения для профильных министерств и ведомств по их решению. Для руководителей появятся интерактивные доски, на которых будет отображаться вся необходимая для решения задач информация.

Сейчас с помощью продвинутой аналитики формируются информационные сообщения, алерты, которые выдают информацию о проблемах, возникающих в муниципалитетах Московской области. Министерства и ведомства, получив данные, могут оперативно и качественно их решать. Продвинутая аналитика облегчает работу и операторов Системы-112. Она позволяет формировать необходимые отчеты в автоматическом режиме, а сотруднику требуется лишь указать определенные параметры, которые нужно получить.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в школах и детсадах региона необходимо внедрять информационные технологии, такие как искусственный интеллект, робототехнику и другое смарт-оборудование.

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