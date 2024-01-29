29 января 2024, 13:03
Подмосковная Система-112 рассказала о рейтинге экстренных служб по количеству поступающих звонков
Скорая медицинская помощь остается самой востребованной экстренной службой в Подмосковье. С начала года Система-112 приняла более 300 тысяч обращений по данному направлению.
Ежедневно операторы принимают около 11 тысяч вызовов, находящихся в компетенции скорой помощи. На втором месте по количеству звонков оказались полиция и ГИБДД, следом идет аварийная служба газа.
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Напомним, операторы службы спасения принимают вызовы 24 часа в сутки семь дней в неделю. Обратиться за помощью можно по номеру 112, отправив СМС, через мобильное приложение «112 МО» или ГАИС «ЭРА ГЛОНАСС».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спасатели
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