Подмосковье 29 января 2024, 13:03 Подмосковная Система-112 рассказала о рейтинге экстренных служб по количеству поступающих звонков Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Скорая медицинская помощь остается самой востребованной экстренной службой в Подмосковье. С начала года Система-112 приняла более 300 тысяч обращений по данному направлению.

Ежедневно операторы принимают около 11 тысяч вызовов, находящихся в компетенции скорой помощи. На втором месте по количеству звонков оказались полиция и ГИБДД, следом идет аварийная служба газа.

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Напомним, операторы службы спасения принимают вызовы 24 часа в сутки семь дней в неделю. Обратиться за помощью можно по номеру 112, отправив СМС, через мобильное приложение «112 МО» или ГАИС «ЭРА ГЛОНАСС».

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