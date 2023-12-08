Подмосковье 08 декабря 2023, 10:35 Подмосковная Система-112 призвала жителей незамедлительно звонить при ЧП на льду Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Традиционно количество обращений о происшествии на льду увеличивается зимой. Подмосковная Систтема-112 призывает в случае ЧП незамедлительно обращаться к спасателям.

«Любители зимней рыбалки, жители, желающие сократить дорогу, играющие на льду дети — временами становятся жертвами обманчивой толщины льда. С начала зимнего сезона операторы Службы спасения приняли уже более 15 звонков о происшествиях на замерзших водоемах», — уточнили в службе спасения.

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Спасатели также напомнили, что существую простые правила безопасности, которые позволят минимизировать риски на льду зимой. Первое, что надо знать — безопасная для человека толщина льда — не менее десяти сантиметров. На белый или чуть желтоватый лед лучше не выходить — он уже имеет рыхлую структуру и ненадежен для человека.

Операторы Системы-112 принимают звонки круглые сутки.

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