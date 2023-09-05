05 сентября 2023, 10:19
Подмосковная Система-112 приняла свыше 78 миллионов вызовов за время работы
Подмосковная Система-112 принимает около 35 тысяч вызовов в сутки. За время работы операторы обработали 78,5 миллиона обращений жителей.
Как рассказали в ведомстве, за время работы службы в скорую помощь было направлено более 20 миллионов вызовов, еще семь миллионов — в полицию ГИБДД и 800 тысяч — в пожарную охрану. Еще почти девять миллионов вызовов были справочными.
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Также Система-112 обработала около семи тысяч вызовов от жителей с ограниченными возможностями по слуху, порядка 38 тысяч человек получили психологическую помощь. При этом более трех тысяч вызовов было на иностранных языках.
В Систему-112 входит около 500 объектов, более 3,8 тысячи операторов и диспетчеров. Благодаря совершенствованию службы удалось сократить среднее время реагирования на происшествия.
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