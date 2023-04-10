Подмосковье 10 апреля 2023, 10:23 Подмосковная Система-112 приняла свыше 73 миллионов звонков за семь лет Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Более 73 миллионов звонков поступило в подмосковную Систему-112 с момента ее основания. В службу спасения можно обратиться круглосуточно по номеру 112.

Ежедневно операторы системы принимают более 30 тысяч вызовов. За время работы в службу спасения поступило около трех тысяч вызовов на иностранных языках, более 18 миллионов обращений в скорую медицинскую помощь, свыше шести миллионов — в полицию и ГИБДД, 700 тысяч вызовов — в пожарную охрану. Около семи тысяч раз на номер 112 обратились люди с ограниченными возможностями по слуху, и свыше 36 тысяч раз звонившим оказали помощь психологи. Кроме того, за семь лет работы в службу спасения поступило около 600 тысяч обращений из других областей.

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Система-112 разработала более 30 новых функций, в том числе интеграцию с порталом «Добродел», СМС-информирование, мобильное приложение, геопозиционирование и многое другое. Вся деятельность и развитие службы проходит по госпрограмме «Безопасность Подмосковья».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в школах и детсадах региона необходимо внедрять информационные технологии, такие как искусственный интеллект, робототехнику и другое смарт-оборудование.

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