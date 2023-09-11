Подмосковье 11 сентября 2023, 10:18 Подмосковная Система-112 приняла свыше 70 тысяч звонков из соседних областей с начала года Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Подмосковная Система-112 заключила соглашения со службами спасения близлежащих областей — Тульской, Калужской, Рязанской и других. Так, с начала года операторы приняли свыше 70 тысяч таких вызовов.

Во время вызовов оператор подмосковной службы спасения узнает все необходимые данные — суть происшествия, адрес, контакты — и через специальное программное обеспечение передает их в Систему-112 области, в которой произошло ЧП.

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Согласно данным, подобные ситуации происходят довольно часто. Подмосковная Система-112 наладила информационное сотрудничество не только с близлежащими областями, но и с Москвой, а в телефонном режиме — со всеми субъектами России.

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