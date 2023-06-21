Подмосковье 21 июня 2023, 10:59 Подмосковная Система-112 приняла свыше 5 миллионов вызовов с начала года Пресс-служба Системы-112 Московской области

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С начала года операторы подмосковной Системы-112 приняли свыше пяти миллионов звонков от жителей. Больше всего заявители обращались за помощью медиков, сотрудников ГИБДД и пожарных.

Жители часто обращаются в службу спасения за консультативной помощью или психологической поддержкой. Операторы-психологи приняли более тысячи вызовов с начала года. Лингвистические обращения поступили в Систему-112 более 500 раз. Отмечается, что с января к подмосковной службе спасения подключили и федеральные дорожные службы.

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Жители и гости Подмосковья могут обратиться в Систему-112 в любой экстренной ситуации — служба спасения работает круглосуточно.

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