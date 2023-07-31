Подмосковье 31 июля 2023, 11:07 Подмосковная Система-112 приняла почти 80 миллионов вызовов за восемь лет Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Операторы Системы-112 в Подмосковье приняли 77 миллионов звонков с 1 июня 2015 года, когда была создана эта служба. Единый номер позволяет сократить время оказания помощи.

Сейчас почти 100% вызовов экстренных оперативных служб поступает в Систему-112. Чаще всего жители обращаются за вызовом скорой медицинской помощи — это более 70% обращений. В полицию и ГИБДД поступило 22% звонков, остальные 8% пришлись на пожарную охрану, аварийную газовую службу, службу «Антитеррор» и другие.

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Подмосковная Система-112 — самая масштабная в России. Служба спасения готова прийти на помощь семь дней в неделю 24 часа в сутки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил об увеличении численности населения Подмосковья. По его словам, сейчас в регионе зарегистрировано десять миллионов человек.

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