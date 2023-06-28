28 июня 2023, 10:34
Подмосковная Система-112 приняла около 6 миллионов вызовов с начала года
Специалисты Системы-112 приняли около шести миллионов обращений с начала года. Многие из них были получены в сезон таяния льда.
Как рассказали в службе, количество звонков традиционно увеличилось с наступлением весны. Во время таяния льда операторы приняли несколько сотен обращений о ЧП на водоемах. Большинство из них касались людей, провалившихся под лед. Также с конца апреля увеличилось количество вызовов от потерявшихся в лесу людей.
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Большинство обращений было адресовано в скорую помощь. Также часто люди просили помощь полиции, пожарной охраны и других экстренных служб.
В работе Системы-112 задействовано около четыре тысяч специалистов. Она работает круглосуточно семь дней в неделю. Обратиться за помощью в чрезвычайных ситуациях могут все жители и гости Подмосковья. С момента создания службы в 2015 году она приняла более 76 миллионов вызовов.
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