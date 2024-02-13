Подмосковье 13 февраля 2024, 10:45 Подмосковная Система-112 приняла около 500 тысяч адресованных в скорую помощь вызовов с начала года Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Около 70% всех поступивших в подмосковную Систему-112 вызовов с начала года были адресованы скорой помощи. В помощи медиков жители нуждались 500 тысяч раз.

Как рассказали в ведомстве, по номеру 112 жители могут вызвать пожарную охрану, скорую помощь, полицию, газовую и другие службы.

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Ежедневно операторы принимают более 10 тысяч обращений в адрес медиков. На втором месте по популярности — ГИБДД, в которой нуждались около 140 тысяч раз с начала января.

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