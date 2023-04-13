Подмосковье 13 апреля 2023, 10:27 Подмосковная Система-112 приняла через мобильное приложение более 2 тысяч обращений с января Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Жители Подмосковья стали чаще пользоваться дополнительными функциями Системы-112. Так, с начала года в службу спасения поступило 2,4 обращений, отправленных через мобильное приложение. Это в три раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Пользователи гаджетов также могут обратиться в Систему-112 с помощью Telegram-бота.

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С января 2023 года увеличилось количество вызовов, направленных в другие регионы. Передавать обращения между Системами-112 разных субъектов России стало возможно благодаря специальным соглашениям со службами Рязанской, Тверской, Владимирской, Ярославской, Тульской, Калужской и Смоленской областей.

Также в начале 2023 года к службе спасения Подмосковья подключили федеральные дорожные службы. Таким образом, время реагирования на сообщение о ДТП сократилось в 15 раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал медикам 14 автомобилей скорой помощи. С ними он встретился на новой подстанции скорой медицинской помощи в городском округе Солнечногорск.

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