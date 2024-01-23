Подмосковье 23 января 2024, 11:27 Подмосковная Система-112 приняла более 84 миллионов вызовов с 2015 года

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Операторы Системы-112 круглосуточно принимают сообщения от жителей Подмосковья. Сервис начал работать в регионе 1 июня 2015 года, и с тех пор получил более 84 миллионов вызовов.

Вызовы из Подмосковья принимают около 360 операторов. Среди них есть узкопрофильные специалисты — лингвисты, психологи, сурдопереводчики.

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Каждый день на номер «112» поступает более 30 тысяч обращений. Чтобы оказать помощь максимально быстро, в систему постоянно внедряют новые функции — добавляют способы связи, совершенствуют работу мобильного приложения и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил спасателей и МВД за высокий уровень безопасности в Крещение.

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