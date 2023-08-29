Подмосковная Система-112 приняла более 8 миллионов звонков с начала года | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 11:46 Подмосковная Система-112 приняла более 8 миллионов звонков с начала года Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Операторы Системы-112 в Подмосковье с начала года приняли более восьми миллионов обращений от жителей. Это не только звонки, но и СМС, видеовызовы через Skype, а также сигналы из системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Больше всего обращений было направлено в скорую помощь — свыше двух миллионов, в полицию и ГИБДД — около 800 тысяч, в пожарно-спасательную службу — 110 тысяч.

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Отмечается, что почти 70 тысяч вызовов операторы перенаправили в другие регионы, а еще около двух тысяч нуждались в оказании психологической помощи. Важно, что Система-112 работает круглосуточно, а позвонить на номер 112 можно даже при нулевом балансе.

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