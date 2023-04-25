Подмосковье 25 апреля 2023, 11:45 Подмосковная Система-112 приняла более 6 тысяч обращений о пале сухой травы с начала весны

Читать 360tv в

Ежегодно весной в Подмосковье возникает пожароопасная проблема — пал травы. Только в этом году операторы региональной Системы-112 приняли свыше 6,3 тысячи обращений по поводу возгораний сухой растительности. Почти все вызовы пришлись на апрель.

Наибольшее количество обращений поступило из Ступина и Каширы. Отмечается, что примерно 90% природных пожаров происходит по вине человека. Причиной возгорания могут стать непотушенные костры и окурки, шалость или умышленный поджог. Огонь опасен тем, что пламя может перекинуться на хозяйственные и жилые постройки, а также на леса. В этом случае может быть нанесен непоправимый урон людям, природе и имуществу.

Реклама

Жителей Подмосковья просят не оставаться равнодушными, не разводить костров в пожароопасный период и не жечь сухую растительность. При обнаружении возгорания следует незамедлительно позвонить на номер «112»!

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал усилить пожарную безопасность в лесах. Он подчеркнул, что в регионе работает четырехуровневая система контроля, но по-прежнему важно уделять пристальное внимание к каждой территории.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».