Подмосковье 04 июля 2023, 10:11 Подмосковная «Система-112» приняла более 6 миллионов вызовов с начала года Пресс-служба Системы-112 Московской области

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«Система-112» заработала в Подмосковье более восьми лет назад. За это время операторы приняли и обработали свыше 76 миллионов вызовов. Жители обращались в скорую помощь, полицию, пожарную охрану и другие экстренные службы.

Как рассказали в ведомстве, система была создана в 2015 году. Она позволяет координировать работу разных служб и обратиться к операторам разными способами, даже при отсутствии мобильной сети.

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Ежедневно в системе работают около 400 операторов. Среди них психологи, лингвисты и сурдопереводчики. Это позволяет обработать обращения даже тех жителей, которые не говорят по-русски или имеют нарушения слуха и речи. Каждый день служба получает свыше 30 тысяч вызовов. С начала года она обработала более шести миллионов обращений.

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