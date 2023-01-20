Подмосковье 20 января 2023, 16:37 Подмосковная Система-112 приняла более 5 тысяч звонков из других регионов с начала года

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В Систему-112 Подмосковья в текущем году поступило более пяти тысяч вызовов из других областей. Служба сотрудничает с Калужской, Смоленской, Тульской, Рязанской, Тверской, Владимирской, Ярославской областями и Москвой.

С начала работы региональной службы спасения в нее поступило более 600 тысяч обращений, поступивших из других регионов.

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Как уточнили в пресс-службе, наиболее тесным является взаимодействие со Службой-112 Москвы. В телефонном режиме Система-112 Подмосковья взаимодействует со всеми субъектами РФ.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье и Белоруссия расширят сферы сотрудничества в ближайшие три года.

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