10 мая 2023, 12:10
Подмосковная Система-112 приняла более 400 тысяч звонков в майские праздники
Ежегодно в майские праздники подмосковную Систему-112 переводят в режим повышенной готовности. С 28 апреля по 9 мая операторы службы спасения приняли более 400 вызовов.
Система-112 принимала около 35 тысяч обращений в сутки. Большинство заявителей нуждались в скорой медицинской помощи, обращались в полицию и ГИБДД, а также в пожарную охрану и аварийную газовую службу.
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Подмосковная Система-112 остается самой масштабной в России. В ее работе задействовано около четырех тысяч специалистов, включая психологов, лингвистов и сурдопереводчиков. Позвонить по номеру 112 можно круглосуточно.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Видном открыли новую подстанцию скорой помощи. До этого она находилась на первом этаже жилого дома, а теперь получила современное помещение.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Скорая помощь
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