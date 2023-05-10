Подмосковье 10 мая 2023, 12:10 Подмосковная Система-112 приняла более 400 тысяч звонков в майские праздники Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Ежегодно в майские праздники подмосковную Систему-112 переводят в режим повышенной готовности. С 28 апреля по 9 мая операторы службы спасения приняли более 400 вызовов.

Система-112 принимала около 35 тысяч обращений в сутки. Большинство заявителей нуждались в скорой медицинской помощи, обращались в полицию и ГИБДД, а также в пожарную охрану и аварийную газовую службу.

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Подмосковная Система-112 остается самой масштабной в России. В ее работе задействовано около четырех тысяч специалистов, включая психологов, лингвистов и сурдопереводчиков. Позвонить по номеру 112 можно круглосуточно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Видном открыли новую подстанцию скорой помощи. До этого она находилась на первом этаже жилого дома, а теперь получила современное помещение.

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