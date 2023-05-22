Подмосковье 22 мая 2023, 10:45 Подмосковная Система-112 приняла более 400 тысяч обращений к полиции и ГИБДД с начала года Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Система-112 в Подмосковье приняла свыше 400 тысяч звонков, адресованных правоохранительным органам с начала года. В случае крупного ДТП операторы могут вызвать сразу несколько оперативных служб, что уменьшает время прибытия специалистов на происшествия и увеличивает шансы на спасение людей.

Подмосковная Система-112 также взаимодействует с Центром безопасности дорожного движения региона. В случае дорожной аварии без пострадавших операторы системы соединяют участников ДТП с сотрудниками центра, которые координируют их дальнейшие действия. С начала года в ЦБДД поступило около 50 тысяч вызовов.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье сделают выделенки для автобусов на федеральных трассах. Пилотными дорогами станут М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-8 «Холмогоры».

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