Подмосковье 31 августа 2023, 09:46 Подмосковная Система-112 приняла более 3 миллионов вызовов летом Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Заблудившиеся грибники, случаи на водоемах и укусы насекомых — в подмосковной Системе-112 подвели итоги летнего сезона. В июне, июле и августе операторы приняли более трех миллионов вывозов из Московской области.

Ежегодно летом увеличивается количество звонков на единый номер 112 от заблудившихся любителей «тихой охоты». В этом сезоне операторы обработали около тысячи подобных сообщений. Большинство пропавших находятся быстро благодаря системе геолокации. Также помогает налаженное взаимодействие Системы-112 с Комитетом лесного хозяйства, спасателями «Мособлпожспаса» и добровольными поисковыми отрядами.

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За купальный сезон зафиксировано более 100 сообщений о ситуациях у воды. Быстро оказать помощь позволяет четкая координация всех оперативных служб. При необходимости операторы Системы-112 отправляют на место бригаду скорой помощи, спасателей, полицию, оказывают психологическую поддержку.

Летом люди часто жаловались на укусы насекомых и змей. В таких случаях сотрудники службы спасения рассказывают, куда обращаться. Если нужно, к пострадавшему отправляют скорую помощь.

Летом 2023 года подмосковная Система-112 приняла более трех миллионов звонков от жителей и гостей региона. Из них около 850 тысяч вызовов адресовали скорой медицинской помощи, 325 тысяч — сотрудникам полиции, в том числе ГИБДД. Еще 80 тысяч обращений касались пожарной охраны, газовщиков и других оперативных подразделений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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