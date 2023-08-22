Подмосковье 22 августа 2023, 12:17 Подмосковная Система-112 приняла более 10 тысяч звонков с начала года Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Специалисты ГК «Автодор» и ФКУ «Центравтомагистраль» прошли обучение, чтобы работать в Системе-112. С начала года они приняли более 10 тысяч звонков.

«Информация теперь передается гораздо быстрее, что позволяет оказывать необходимую помощь максимально оперативно», — уточнили в ведомствах.

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В случае ДТП жителям Подмосковья порекомендовали сразу звонить, но номеру «112». Далее следует покинуть транспортное средство и уйти за пределы проезжей части.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что трасса М-5 «Урал» разгрузит центр юго-восточных городов Подмосковья. Усовершенствование этой дороги позволит сократить нагрузку на центральные участки населенных пунктов.

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