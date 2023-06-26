Подмосковье 26 июня 2023, 12:30 Подмосковная Система-112 приняла более 10 тысяч СМС-сообщений с начала года

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Единый номер спасения «112» работает в Московской области уже восемь лет. За это время на него поступило около 600 тысяч СМС-сообщений, а с начала этого года — более десяти тысяч.

С помощью Системы-112 жители Подмосковья могут вызвать полицию, скорую помощь и другие экстренные службы. Возможность отправить СМС в первую очередь направлена на людей с нарушениями слуха и речи. Так, с помощью текстового сообщения они могут описать проблему и вызвать помощь. В СМС необходимо указать свои фамилию, имя и отчество, а также время и место происшествия.

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Кроме того, обратиться в подмосковную Систему-112 можно по телефону, через Skype, мобильное приложение «112 МО» или Telegram-бот.

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