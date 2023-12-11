Подмосковье 11 декабря 2023, 16:17 Подмосковная Система-112 приняла 82 миллиона вызовов за время работы Пресс-служба Системы-112 Московской области

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С начала эксплуатации операторы Системы-112 Московской области приняли более 82 миллионов вызовов. Около 70% из них касаются медицинской помощи, более 23% — полиции и ГИБДД и 7% — пожарной охраны, аварийной газовой службы и други ведомств.

На данный момент время реагирования на сообщения снизилось до 42 минут. Это на 28 минут меньше, чем в 2015 году.

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«Увеличивается количество способов связи с операторами 112 — в текущем году был внедрен чат-бот для связи с Системой-112, а также видеочат в мобильном приложении „112 МО“ для общения с оператором-сурдопереводчиком», — уточнили в службе.

В следующем году запланировали масштабное расширение функционала региональной службы спасения.

В Системе-112 Подмосковья работают 3,8 тысячи операторов. Каждые сутки в смену заступают 350 специалистов. Служба работает круглосуточно.

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