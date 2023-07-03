Подмосковье 03 июля 2023, 10:02 Подмосковная «Система-112» приняла 6 миллионов вызовов с начала года Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Операторы подмосковной «Системы-112» обработали уже шесть миллионов вызовов с января. Из них 2,5 миллиона обращений требовали помощи служб экстренного реагирования.

С помощью «Системы-112» в Подмосковье можно вызвать скорую помощь, службу пожарной охраны, аварийную службу газовой сети, полицию, ГИБДД, комитет лесного хозяйства, службу «Антитеррор». При этом жители могут не только звонить, но и писать. Это удобно сделать через СМС, мобильное приложение «112 МО», Skype, систему ЭРА ГЛОНАСС и чат-бот в Telegram.

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Операторы принимают обращения круглосуточно, без перерывов и выходных.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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