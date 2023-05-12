12 мая 2023, 11:24
Подмосковная Система-112 приняла 33 тысячи вызовов через ГЛОНАСС с начала их взаимодействия
Операторы Системы-112 приняли около 33 тысяч вызовов с помощью оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС». С его помощью можно автоматически сообщить о факте и месте ДТП.
Обратиться в Систему-112 можно также с помощью СМС-сообщений, Skype и Telegram-бота. Эти способы особенно удобны для людей с нарушениями слуха и речи.
Реклама
Система-112 Московской области является самой масштабной на территории России. Алгоритм ее работы позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия и координировать работу нескольких экстренных служб.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Видном открыли новую подстанцию скорой помощи. До этого она находилась на первом этаже жилого дома, а теперь получила современное помещение.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Скорая помощь
Реклама
Реклама