Подмосковье 03 апреля 2024, 10:51 Подмосковная Система-112 приняла 3 миллиона вызовов с начала года Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Операторы Системы-112 Московской области приняли свыше трех миллионов вызовов с начала года. Около половины всех обращений касались реагирования экстренных служб, остальные носили консультационный характер.

Система-112 — это основной канал вызова оперативных служб. Операторы круглосуточно принимают экстренные сообщения об угрозах жизни, здоровью, имуществу граждан и других ЧС.

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Служба спасения работает по принципу «одного окна». Так, обращение принимает оператор, способный с помощью специального программного обеспечения отправить на место вызова любую помощь — пожарных, медиков или сотрудников полиции.

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